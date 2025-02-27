ООН приостанавливает оказание помощи безенцам в Судане

В среду продовольственное агентство ООН объявило о временной остановке распределения гуманитарной помощи в лагере беженцев Замзам в Северном Дарфуре из-за необходимости.

Региональный директор Всемирной продовольственной программы Лоран Букера предупредил о возможности гибели тысяч семей от голода в Замзаме в ближайшие недели без срочной помощи. Принятие этого решения было вызвано решением медицинской организации "Врачи без границ" о приостановке своей деятельности в лагере в начале этой недели.

Из-за ухудшения военной обстановки между силами RSF и военизированной группировкой Сил быстрой поддержки (RSF), ВПП прекратила свою деятельность. Лагерь Замзам, расположенный в Северном Дарфуре, стал местом осады сил RSF, где живет полмиллиона перемещенных лиц. Это крупнейший лагерь в регионе Дарфур. ВПП предоставила помощь около 300 000 жителям лагеря, но из-за продолжающейся битвы за Эль-Фашер этому месяцу удалось обеспечить лишь 60 000 человек.