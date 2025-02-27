В Стамбуле началась встреча представителей России и США

27 февраля 2025 года в резиденции генерального консула США в стамбульском районе Арнавуткёй начались переговоры между представителями России и США, посвященные вопросам функционирования посольств обеих стран в Москве и Вашингтоне. Российская делегация прибыла на место встречи около 09:50 по местному времени. aa.com.tr

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сообщил, что цель встречи — обсуждение проблем, возникших в работе дипломатических миссий из-за действий предыдущей администрации США и ответных мер со стороны Москвы. Он выразил надежду, что по итогам переговоров станет ясно, насколько быстро и эффективно стороны смогут продвигаться в решении этих вопросов. rg.ru

Представитель Госдепартамента США подчеркнул, что на переговорах не будут обсуждаться политические или вопросы безопасности, включая ситуацию в Украине. Основное внимание уделяется созданию лучших условий для работы дипломатов в обеих странах. reuters.com

Эти переговоры являются продолжением диалога, начатого 18 февраля в Эр-Рияде, где представители России и США обсудили пути нормализации двусторонних отношений и урегулирования украинского конфликта. Тогда встреча длилась 4,5 часа и была расценена как первый шаг к миру в Украине. huffingtonpost.es

Турецкие официальные лица подтвердили свою роль в организации встречи и выразили готовность продолжать поддерживать мирные инициативы между Россией и США.