ЕС обещает «жёстко» отреагировать на пошлины США

В ответ на введение пошлин со стороны США, ЕС уверенно заявил о своей готовности к решительным действиям.

Европейская комиссия подчеркнула, что единый рынок ЕС является крупнейшим в мире свободным рынком, который приносит пользу не только странам Европы, но и Соединенным Штатам.

В документе отмечается, что единый рынок значительно облегчил торговлю, снизил издержки для американских экспортеров и способствовал гармонизации стандартов и правил в 27 странах. Представитель комиссии подчеркнул, что ЕС будет реагировать немедленно на любые несправедливые барьеры для свободной и справедливой торговли, включая применение тарифов для оспаривания законных политик.