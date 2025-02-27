Трамп вводит 25% пошлину на европейские товары

В результате первого заседания кабинета министров своего второго срока, президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на европейские автомобили и другие товары. Он заявил, что решение уже принято и будет оглашено в ближайшее время.

Трамп также выразил обвинения в адрес Европы за предпочтение собственным интересам над интересами Соединенных Штатов. В своем выступлении он отметил, что Европа не принимает американские автомобили и сельскохозяйственную продукцию, в то время как США открыты для продуктов из европейских стран.

С уверенностью заявил он, что Европейский союз был создан с целью причинить вред Соединенным Штатам, но без представления каких-либо доказательств.

В настоящее время ЕС взимает 10%-ную пошлину на импорт автомобилей, что в четыре раза больше, чем ставка пошлины на легковые автомобили в США, которая составляет 2,5%.