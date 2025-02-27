Рамафоса: «Размывание принципа многосторонности представляет угрозу»

Президент ЮАР, выступая на саммите G20, выразил обеспокоенность разрушением принципа многосторонности. Он подчеркнул, что это является угрозой для глобального роста и стабильности. По мнению Рамафосы, в условиях усиливающейся геополитической конкуренции, соблюдение правил особенно важно для разрешения споров и конфликтов. Президент также отметил важность того, чтобы страны в развитии были готовы противостоять угрозам, связанным с изменением климата.

Отсутствие министра финансов США Скотта Бессента на международной встрече министров финансов главных мировых экономик, а также представителей Европейского и Африканского союзов в Кейптауне, привлекло к себе внимание. Это произошло вслед за высказыванием госсекретаря США Марко Рубио о презрительном отношении к подобным саммитам, после того как он сам пропустил аналогичное событие, указав на наличие "антиамериканизма".

Один из участников мероприятия отметил, что увеличивающееся число стихийных бедствий, обусловленных изменением климата, оказывает диспропорциональное воздействие на наименее обеспеченные страны, которые не в состоянии покрыть расходы на восстановление и реконструкцию. В связи с этим он призвал к использованию новаторских методов финансирования и страхования для преодоления последствий стихийных бедствий.

"На своей страничке в социальных сетях Рубио высказался о том, что Южная Африка проводит нечестные действия, нарушая право на частную собственность, и использует G20 для популяризации идеи «солидарности, равенства и устойчивого развития», - по словам Рубио, который ссылался на девиз ЮАР, занимающей руководящую позицию в G20."