Мерц назначает министров кабинета ХДС

Близкий союзник Фридриха Мерца Иоганн Вадефул намерен стать главным дипломатом Германии, сменив Анналену Бок из партии «Зелёных» на посту министра иностранных дел.

62-летний Вадепул из северогерманской земли Шлезвиг-Гольштейн является депутатом ХДС с 2009 года и до недавнего времени занимал должность заместителя председателя комитета своей партии по внешней политике и безопасности.

Вадепул — европеец, поддерживающий стремление западнобалканских стран, таких как Хорватия, вступить в Европейский союз (ЕС).

Он регулярно выражал свою поддержку Украине в ее борьбе против продолжающегося российского вторжения и критиковал предложенное президентом США Дональдом Трампом мирное соглашение, которое заставило бы Киев отказаться от территорий.

Считающийся близким другом и доверенным лицом Мерца, Вадефул (произносится как «вар-де-фул») долгое время консультировал будущего канцлера по вопросам внешней политики.