Атака в Пахалгаме: США и Китай призывают к деэскалации напряженности

В воскресенье Государственный департамент США заявил, что находится в контакте с Индией и Пакистаном и хочет, чтобы они работали над «ответственным решением», поскольку напряженность между двумя соседями остается высокой после недавнего нападения в Кашмире.

«Это развивающаяся ситуация, и мы внимательно следим за развитием событий. Мы поддерживаем связь с правительствами Индии и Пакистана на разных уровнях. Соединенные Штаты призывают все стороны работать вместе для достижения ответственного урегулирования», — заявил представитель Госдепартамента США агентству новостей Reuters.

«Отрицание права Кашмира на самоопределение» лежит в основе конфликта между Индией и Пакистаном, заявила в интервью политический антрополог из Корнелльского университета Наташа Рахеджа.

«В ночь с 27 на 28 апреля... посты пакистанской армии открыли неспровоцированный огонь из стрелкового оружия через линию контроля. Индийские войска отреагировали быстро и эффективно», — говорится в заявлении индийской армии.

Пакистан пока не подтвердил информацию о стрельбе.