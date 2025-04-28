Нильсен: Гренландия никогда не станет «частью собственности», которую можно купить

Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что арктическая территория никогда не станет «частью собственности», которую можно купить, во время своей первой поездки в Данию после своего избрания.

Нильсен раскритиковал комментарии президента Дональда Трампа о захвате датской автономной территории, назвав их неуважительными, но заявил, что готов встретиться с лидером США для переговоров.

«Мы готовы к прочному партнерству (с США) и большему развитию, но мы хотим уважения... Мы никогда не будем собственностью, которую может купить кто угодно», — заявил Нильсен журналистам, стоя рядом с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Трехдневный визит Нильсен в Данию последовал за визитом Фредериксен в Гренландию в начале апреля, когда она заявила США: «Вы не можете аннексировать другую страну».

Вторая встреча за последние несколько недель была охарактеризована как проявление единства между богатым полезными ископаемыми островом, полуавтономной датской территорией, и Данией.