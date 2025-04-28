Опрос выявил скептицизм избирателей в первые 100 дней Трампа

Около 44% взрослых американцев заявили, что Трамп сосредоточился на неправильных приоритетах в первые 100 дней своего второго срока, в то время как 24% считают, что он прав, когда дело касается его приоритетов. Примерно 2 из 10 человек сказали, что приоритеты президента США представляют собой равномерную смесь правильного и неправильного.

По данным нового опроса, почти половина американцев скептически относятся к приоритетам президента США в течение первых 100 дней его пребывания у власти.

30 апреля президент Дональд Трамп отметит 100 дней со дня вступления в должность. Этот период был омрачен неопределенностью из-за торговой и иммиграционной политики его администрации.

Результаты опроса были опубликованы в эти выходные Центром исследований общественных отношений Associated Press Norc.

По данным опроса, около половины опрошенных считают, что Трамп был плохим или ужасным президентом во время своего второго срока, около 2 из 10 считают его президентство средним, а 3 из 10 считают, что оно было отличным или хорошим.