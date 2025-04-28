В результате взрыва крупном порту Ирана погибло не менее 40 человек

По данным иранского государственного информационного агентства IRNA, число погибших в результате взрыва, произошедшего в крупном порту на юге Ирана, по состоянию на воскресенье возросло до 40 человек.

По данным сообщения, всего в результате взрыва пострадали более 700 человек, пожарные все еще находятся на месте происшествия, пытаясь потушить пожар. По данным государственного телевидения, по словам министра внутренних дел Эскандара Момени, по состоянию на воскресенье, потушено почти 80% пожара.

Порт, расположенный в провинции Хормозган, более чем в 1000 км (620 милях) к югу от столицы Тегерана, является крупнейшим торговым портом Ирана.

Местные СМИ сообщают, что через порт проходит около половины всего объема торговли Ирана и около 85–90 % всех контейнерных перевозок.

Государственное телевидение добавило, что порт возобновил часть своих операций.