Президент России Владимир Путин объявил о введении режима перемирия в зоне специальной военной операции на Украине. Решение вступит в силу с 8 по 11 мая и приурочено к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В своём обращении глава государства подчеркнул, что данное решение продиктовано уважением к исторической дате, которая символизирует триумф народа над фашизмом и важна для миллионов людей как в России, так и за её пределами. "В эти дни мы чтим память героев, подаривших миру мир и свободу. В этот священный период призываю стороны прекратить огонь и отдать дань уважения подвигу наших предков", — заявил Путин.

Перемирие направлено на то, чтобы предоставить возможность для восстановления диалога между конфликтующими сторонами и демонстрации приверженности миру. Российская сторона выразила готовность соблюдать условия прекращения огня при условии взаимности со стороны Вооружённых сил Украины и их союзников.

Однако в Кремле отметили, что если украинская сторона проигнорирует режим прекращения огня или использует его для тактических выгод, российские войска будут вынуждены принять адекватные меры для защиты своих позиций и населения.