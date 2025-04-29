Министр обороны Пакистана: вторжение Индии «неизбежно»

Министр обороны Пакистана заявил, что военное вторжение Индии неизбежно после атаки в Кашмире , в результате которой погибли 26 человек.

«Мы усилили наши силы, поскольку это сейчас неизбежно», — заявил агентству Reuters министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф, добавив, что были приняты «стратегические решения».

Асиф также заявил, что страна применит ядерное оружие только в случае «прямой угрозы нашему существованию».

Министр обороны Пакистана является членом правящей партии Пакистанская мусульманская лига-Наваз, которая исторически стремилась к мирным переговорам с соседней Индией.