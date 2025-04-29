Лидер Кашмира призывает к осторожности в ответных мерах Индии

Главный министр региона заявил, что Индии следует проявлять осторожность, чтобы не оттолкнуть жителей Кашмира в ходе охоты на боевиков, убивших 26 человек на прошлой неделе.

Омар Абдулла заявил в понедельник, что это особенно важно, учитывая, что жители гималайского региона с мусульманским большинством организовали протесты против этого нападения.

«Мы не должны делать ничего, что могло бы оттолкнуть людей после их спонтанной реакции [на нападение]», — заявил Абдулла, главный министр индийской федеральной территории Джамму и Кашмир, в местном собрании.

«Оружие может только контролировать воинственность, но не положить ей конец. Она прекратится только тогда, когда народ будет с нами. Кажется, люди сейчас достигают этой стадии».