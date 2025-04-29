Пакистанская армия за три дня уничтожила 71 боевика

В воскресенье силы безопасности Пакистана заявили, что убили 54 боевика в ходе ночной операции в округе Северный Вазиристан в провинции Хайбер-Пахтунхва недалеко от границы с Афганистаном. Это произошло после попытки боевиков проникнуть в страну, что стало одним из самых смертоносных убийств такого рода за последние годы.

В заявлении военных говорится, что, по данным разведки, убитые боевики были «хаавариджжами» — термин, используемый правительством для обозначения пакистанских боевиков.

В ходе еще одной ночной операции в понедельник пакистанская армия заявила, что ее войска уничтожили еще 17 боевиков, пытавшихся пересечь границу, в результате чего общее число убитых повстанцев за последние три дня достигло 71.