Вьетнам отмечает 50-ю годовщину окончания войны

В среду во Вьетнаме состоялось масштабное празднование 50-летия окончания войны. Празднования включали грандиозный военный парад в южновьетнамском городе Сайгон.

Впервые небольшой контингент китайских, лаосских и камбоджийских войск прошел позади вьетнамских армейских формирований.

Парад привлек огромные толпы, многие из которых разбили лагерь на ночь, чтобы занять место. Толпа, включавшая много молодежи, размахивала красными флагами и пела патриотические песни.

Вертолеты с национальным флагом и самолеты пролетели над парадом возле Дворца Независимости. В параде приняли участие около 13 000 человек, включая солдат, ополченцев, ветеранов и местных жителей.

Война, начавшаяся в 1954 году, закончилась 30 апреля 1975 года, когда коммунистический Северный Вьетнам захватил Сайгон, столицу поддерживаемого США Южного Вьетнама. Город был переименован в Хошимин вскоре после войны в честь Хо Ши Мина, основателя Севера.