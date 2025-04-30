Amazon отрицает планы продемонстрировать влияние тарифов Трампа

Представители компании-гиганта Amazon заявили, что не планирует отображать дополнительные тарифные ставки рядом с ценами на продукцию на своем сайте после непродолжительной тарифной вражды с президентом США Дональдом Трампом.

Разъяснение появилось после предположений о том, что гигант электронной коммерции вскоре объявит о новых сборах после того, как Трамп ввел базовые пошлины для многих торговых партнеров, а также более высокие пошлины на импорт из Китая.

По словам представителя Amazon Тима Дойла, этот шаг «никогда не был одобрен и не будет реализован».

Дойл сказал, что эта идея рассматривалась командой, управляющей Amazon, в отношении определенных товаров.

Только недавно запущенный сервис Amazon Haul, предлагающий недорогие услуги, «рассмотрел идею» взимания импортных сборов с определенных товаров, сказал Дойл в заявлении, направленном в информационное агентство Associated Press.

Интернет-магазин закупает большую часть товаров из Китая, который Трамп обложил пошлинами в размере 145%.