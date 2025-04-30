Северная Корея провела запуски ракет с нового военного корабля

Государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA в среду сообщило, что в начале этой недели страна провела первые испытательные стрельбы своего нового военного корабля класса «Чхве Хён».

На испытаниях присутствовали лидер Ким Чен Ын и другие официальные лица, в ходе которых были запущены сверхзвуковые и стратегические крылатые, а также зенитные ракеты.

5000-тонный военный корабль был назван в честь антияпонского революционного борца Чхве Хёна.

По данным KCNA, Ким был впечатлен мощным ударом и средствами обороны корабля и заявил, что он будет развернут в следующем году. Он также заявил, что пришло время «ускорить ядерное вооружение военно-морского флота» ради морского суверенитета и национальной обороны.

Лидер Северной Кореи заявил, что корабельная система огневой мощи страны «эффективно сочетается» с «самыми мощными ударными средствами, включая сверхзвуковые крылатые ракеты, стратегические крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты».