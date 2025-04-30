Германия: бывший помощник АдГ арестован по подозрению в шпионаже

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения в шпионаже бывшему помощнику Максимилиана Краха, политика крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) , и гражданину Китая, которые оба обвиняются в работе на китайские спецслужбы.

Одновременно в западном городе Дюссельдорф и городе Бад-Хомбург недалеко от Франкфурта были арестованы еще три человека, также по подозрению в шпионаже в пользу Пекина.

Цзянь Г., гражданин Германии, чья фамилия указана только как инициал в соответствии с немецкими законами о конфиденциальности, обвиняется в передаче секретной информации, касающейся переговоров и решений в Европейском парламенте .

Его подозревают в незаконном доступе к более чем 500 документам, которые Европейский парламент, членом которого его босс Крах был в период с 2019 по 2025 год, классифицировал как «особо конфиденциальные».