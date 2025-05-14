Госдума намерена расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

В России может быть ужесточён контроль за состоянием здоровья водителей. Как сообщает газета «Коммерсантъ», Госдума доработала законопроект, направленный на расширение полномочий ГИБДД в вопросах аннулирования водительских удостоверений при наличии медицинских противопоказаний. Документ подготовлен ко второму чтению.

Согласно инициативе, основанием для внеплановой проверки состояния здоровья водителя станет выявление возможных противопоказаний к управлению транспортом в ходе обязательного медосмотра или диспансеризации. В таком случае гражданин будет обязан пройти дополнительное медицинское обследование.

Отмечается, что водительские права будут аннулированы лишь при подтверждении наличия противопоказаний. Однако отказаться от прохождения повторной экспертизы также будет нельзя — нежелание сотрудничать с медиками автоматически повлечёт лишение прав.

Управление автомобилем после аннулирования водительского удостоверения будет считаться административным правонарушением. Нарушителям грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Целью законодательной инициативы, как ожидается, является повышение уровня безопасности на дорогах и предотвращение аварий, вызванных плохим самочувствием водителей. Эксперты отмечают, что новый механизм должен сделать систему контроля за здоровьем водителей более эффективной и оперативной.

Окончательное решение по законопроекту будет принято после третьего чтения.