Суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о вакцинации

Европейский суд юстиции вынес решение, согласно которому председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен необоснованно скрывала информацию о переговорах по закупке вакцин против COVID-19 в 2021–2023 годах. Суд признал законность требований истца и указал на нарушение принципов прозрачности и доступа к публичной информации.

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на постановление суда, рассматривался вопрос о предоставлении SMS-переписки между главой ЕК и генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурлой. В этих сообщениях обсуждались ключевые аспекты контрактов на поставку вакцин для стран Евросоюза на общую сумму свыше €30 млрд.

Отмечается, что Еврокомиссия ранее отказалась раскрывать содержание этих переговоров, сославшись на право на приватность и дипломатические соображения. Однако суд пришёл к выводу, что речь шла о важных публичных интересах, связанных с заключением многомиллиардных соглашений, поэтому данная информация должна быть доступной для общественности.

Это решение может повлечь за собой широкий резонанс в европейских институтах и стать прецедентом в вопросах открытости деятельности высших должностных лиц ЕС. Эксперты подчеркивают, что оно укрепляет требования гражданского общества к большей прозрачности при принятии решений в чрезвычайных ситуациях, особенно когда они связаны с общественным здоровьем и бюджетами государств.

Представители Европейской комиссии пока не дали официального комментария по поводу решения суда.