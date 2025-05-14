Послы ЕС утвердили 17-й пакет антироссийских санкций

Послы стран Европейского союза на заседании в понедельник, 13 мая, официально одобрили 17-й пакет санкций в отношении России. Об этом ранее сообщало информационное агентство Регнум , отмечая, что накануне, 10 мая, лидеры ряда европейских государств потребовали от Москвы согласия на 30-дневное перемирие в рамках украинского конфликта и пригрозили новыми жёсткими мерами в случае отказа.

Как сообщила 12 мая представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Паула Пинью, в Брюсселе действительно рассматривается возможность введения ограничений против газопровода «Северный поток — 2» в случае, если Россия не примет предложенные условия. При этом она подчеркнула, что данный вопрос пока не обсуждался с администрацией США.

Инициатива подготовки нового пакета санкций была объявлена ещё 1 апреля верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас, которая заявила о начале соответствующих консультаций между странами-участницами.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже прокомментировал эти угрозы. По его словам, попытки запугать Россию очередными санкционными мерами являются «пустым делом». Он отметил, что страна давно привыкла к давлению со стороны Запада и имеет опыт минимизации его последствий.

Новый пакет ограничений затронет различные сектора экономики, а также расширит персональные санкции в отношении российских чиновников и бизнесменов. Точные меры и сроки вступления в силу будут опубликованы после официального оформления документа Советом ЕС.