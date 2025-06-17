Mash: граждане Израиля и Ирана массово едут в Россию

В условиях обострения напряжённости на Ближнем Востоке значительно увеличился приток граждан Израиля и Ирана в Россию. По данным Mash, число пересекающих российскую границу представителей этих стран за последние месяцы выросло в два раза.

Основными транзитными пунктами для прибывающих стали Стамбул, Баку и Египет. Через эти города проходят основные маршруты тех, кто стремится попасть в Россию из регионов с напряжённой политической ситуацией.

На российской границе усилили контроль: теперь проверка одного человека занимает не менее пяти часов. Особое внимание уделяется лицам, имеющим двойное гражданство — в первую очередь россиянам с израильским или иранским паспортами.

Большинство из прибывающих — люди, которые покинули Россию много лет назад и давно не имели к ней отношения. Некоторые из них не посещали страну более десяти лет.

Пограничники проводят комплексную проверку: снимают отпечатки пальцев, досматривают мобильные устройства, сверяют данные по базам МВД и ФСБ, а также устраивают допросы под видеозапись. Граждан Израиля и Ирана проверяют особенно строго — многим из них просто отказывают во въезде.

Россияне с двойным гражданством, возмущающиеся длительностью процедур и условиями досмотра, также могут быть оставлены за пределами страны. Такие меры объясняются повышенными мерами безопасности на фоне международной напряжённости.

Эксперты отмечают, что рост интереса к въезду в РФ может быть связан как с желанием эвакуироваться из зоны возможных боевых действий, так и с поиском новых экономических и личных перспектив.