В Большом театре открывается Международный балетный фестиваль "Бенуа де ла данс"

Москва 17–18 июня на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России состоится 33-й по счету Международный балетный фестиваль "Бенуа де ла данс" известный в профессиональном мире как "балетный Оскар" Об этом сообщил пртал СМИ 24 НОВОСТИ.

Этот год для организаторов и участников особенный фестиваль проходит впервые после ухода из жизни своего основателя, легендарного хореографа Юрия Николаевича Григоровича скончавшегося 19 мая 2025 года на 99-м году жизни. Он не только был создателем идеи приза, но и многие годы возглавлял жюри, а последние годы являлся президентом фестиваля.

«Юрий Николаевич навсегда останется в наших сердцах. Его талант, преданность искусству и вдохновение сделали "Бенуа де ла данс" знаковым событием мировой балетной культуры», отметила накануне открытия председатель жюри и художественный руководитель программы Светлана Захарова прима-балерина Большого театра.

Состав жюри

В состав жюри вошли ведущие представители мировой балетной элиты:

Ерлан Андагулов (Казахстан) хореограф и танцовщик;

Жан Гизерикс этауль Парижской Оперы;

Синь Лили (Китай) художественный руководитель Шанхайского балета;

Эстер Нассер (ЮАР) основатель и руководитель танцевальных коллективов;

Фарух Рузиматов (Россия) народный артист РФ, премьер-танцовщик Мариинского театра, лауреат премии "Бенуа де ла данс";

Андриан Фадеев (Россия) художественный руководитель балета Мариинского театра.

Претенденты на награду

На конкурс было представлено 19 номинантов из разных стран мира. В категории "Хореографы" претендуют:

Мукарам Авахри (Казахстан) за постановку "Сакральные танцы" в театре "Астана балет";

Ванг Гэ (Китай) за спектакль "Лили" в Шанхайском балете;

Томас Лебрун (Франция) за работу над спектаклем "Название не имеет значения" в Национальном хореографическом центре Тура;

Андрей Меркурьев (Россия) за постановку "Кармен-сюита" в Академическом театре оперы и балета Республики Коми;

Мтутузели Новембер (ЮАР) за спектакль "Вторая глава";

Александр Сергеев (Россия) за версию "Коппелии" в Мариинском театре.

Церемония объявления лауреатов состоится 18 июня. Как всегда, мероприятие обещает собрать лучших танцовщиков и хореографов со всего мира и стать ярким культурным событием года.