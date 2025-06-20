Греф назвал равновесным курс рубля выше 100 рублей за доллар

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Сбербанка Герман Греф заявил, что текущий курс российского рубля по отношению к доллару США существенно занижен. По его мнению, так называемый "равновесный" курс должен находиться на уровне выше 100 рублей за доллар.

«Сегодня мы имеем курс на уровне 78–79 рублей за доллар. Это ощущают на себе все наши экспортные отрасли, которые сталкиваются с серьезными трудностями», — подчеркнул Греф во время делового завтрака Сбербанка.

Он также отметил, что бюджет страны сталкивается с повышенным дефицитом, и к концу года Минфину придется искать дополнительные источники для его покрытия. Такие меры могут включать как увеличение налогов, так и привлечение средств из Фонда национального благосостояния или другие механизмы.

Комментарии Грефа вызвали широкий резонанс среди участников рынка и экспертов, поскольку затрагивают ключевые аспекты макроэкономической политики России в условиях продолжающихся санкций и изменений в нефтегазовом секторе.