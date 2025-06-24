VW хочет обогнать Tesla

В Германии много людей, которые не могут обойтись без автомобиля, особенно в сельской местности, где сети общественного транспорта могут быть неравномерными или даже отсутствовать. Переход на электромобили сам по себе не решит транспортную проблему. Частные электромобили не используют горючее топливо, но они все равно потребляют ресурсы, занимают место, требуют дорог и где-то парковаться.

VW вырвался вперед с беспилотным электрофургоном: ID. Buzz AD («автономное вождение»), транспортным средством 4-го уровня, которое ездит по заданным маршрутам. Крупнейший в Европе производитель автомобилей представил серийную версию беспилотного электрического фургона в Гамбурге 17 июня. Его выход на дороги запланирован на 2026 год. Первоначально он будет развернут только в Гамбурге и Лос-Анджелесе, но затем планируется его более широкое распространение.

У VW уже есть покупатель — компания такси Uber. В апреле обе компании подписали соглашение о сотрудничестве в США. По словам Зенгера, Uber планирует приобрести до 10 000 электрофургонов VW в течение следующих десяти лет.

Ранее в этом месяце Илон Маск «предварительно» объявил 22 июня датой запуска своего собственного роботакси на базе внедорожника Model Y, но это пока не подтверждено. «Мы очень параноидально относимся к безопасности, поэтому дата может сместиться», — сказал тогда Маск