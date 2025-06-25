СК просят проверить «гуру секса» после сообщений о домогательствах в центре Москвы

Общественники движения «Зов народа» обратились в Следственный комитет России с требованием провести проверку деятельности блогера, известного под псевдонимом «гуру секса». По данным активистов, этот человек организует тренинги по пикапу, во время которых призывает мужчин к нежелательным телесным контактам с женщинами на улицах столицы.

Как сообщил Life.ru член совета движения «Зов народа» Руслан Шаламов, такие тренинги могут представлять реальную угрозу для безопасности женщин.

«В Сети появился очередной инфоцыган, какой-то безмозглый, за которого говорит всё его псевдоним: „гуру секса“. Здоровый человек так себя не назовёт. Считаю, что подобные „гуру“ представляют реальную угрозу для женщин и могут спровоцировать мужчин на рукоприкладство. Нужно таких персонажей изолировать от общества. Нужно защитить наших женщин от подобных моральных уродов и извращенцев!» — заявил Шаламов.

Напомним, ранее в центральной части Москвы произошёл инцидент, в результате которого девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный мужчина схватил её за ягодицы. Позже выяснилось, что пострадавших могло быть несколько. СМИ сообщают, что данные случаи могут быть связаны с так называемыми «тренингами по соблазнению», которые проводит вышеупомянутый блогер. Он призывает своих последователей практиковать «телесный контакт» с незнакомыми женщинами, называя это частью обучения искусству общения.

Движение «Зов народа» намерено добиваться привлечения организаторов подобных мероприятий к ответственности и призывает правоохранительные органы не оставаться в стороне.