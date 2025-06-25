В Калуге двух полицейских обвинили в незаконной легализации 50 тысяч иностранцев

В Калуге сотрудники полиции подозреваются в организации масштабной схемы по незаконной легализации иностранных граждан. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным издания, двое полицейских в течение двух лет помогали иностранцам сдавать тесты по русскому языку и знанию российских законов, а также оформляли временную и постоянную регистрацию. При этом экзамены проходили не сами заявители, а их представители или вообще не проводились, что позволяло легализовать иностранцев без соблюдения установленных требований.

Следствие установило всех 50 тысяч иностранных граждан, которые были незаконно оформлены благодаря действиям полицейских. В настоящее время оба сотрудника задержаны, им предъявлены соответствующие обвинения. Проводится расследование.

Ранее, в начале июня, стало известно о похожем случае в Екатеринбурге, где полицейские вместе с директором коммерческой фирмы организовали незаконную легализацию около 2 тысяч иностранцев.