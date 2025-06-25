Молдавия совместно с Украиной активизировала разведдеятельность в России — ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила об активизации разведывательной деятельности Молдавии на территории РФ в тесном взаимодействии с украинскими спецслужбами. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ в ходе видеокомментария, посвящённого задержанию и аресту двух граждан Молдавии, подозреваемых в шпионаже.

"После начала проведения нашей страной специальной военной операции на Украине и обострения межгосударственных отношений России со странами коллективного Запада Служба информации и безопасности (СИБ) Республики Молдова во взаимодействии со спецслужбами Украины активизировала деятельность, направленную на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации с задействованием агентуры из числа молдавских граждан", — заявил представитель российского ведомства.

По его словам, два агента СИБ прибыли в Россию в мае 2025 года по поддельным документам молдавского образца, выданным одним из руководителей главного управления внешней разведки СИБ Александром Сырбу. Именно он осуществил их вербовку и лично обучал основам агентурной работы за рубежом: проведению тайниковых операций, выявлению наружного наблюдения, сбору информации о стратегически важных объектах на территории России.

В настоящее время задержанные находятся под стражей, следствие продолжается. В ФСБ также отметили, что данное происшествие является частью более широкого тренда — увеличения разведывательной активности стран, связанных с Киевом, в отношении Российской Федерации.