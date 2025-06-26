В Париже бушевал шторм: наводнения, разрушения и человеческие жертвы

Сильный шторм обрушился на столицу Франции и ее пригороды вечером 25 июня. Ливень и шквальный ветер со скоростью более 100 км/ч стали причиной масштабных нарушений в работе городской инфраструктуры, сообщает французское издание Le Parisien.

Под ударами стихии оказались дороги, общественный транспорт и здания. Десятки деревьев были выкорчеваны с корнем, некоторые из них рухнули на автомобили и линии электропередач. Улицы города превратились в бурлящие реки — из-за сильного дождя произошли локальные наводнения, затруднившие движение и создавшие угрозу для пешеходов.

Трагическим последствием стихийного бедствия стало гибель двух человек. Среди погибших — 50-летний мужчина и 12-летний мальчик. Обстоятельства их гибели уточняются.

Местные власти призывают жителей избегать ненужных передвижений и соблюдать осторожность. Спасательные службы работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия шторма и восстановить нормальное функционирование города.