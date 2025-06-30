По данным издания The Telegraph, в Великобритании растёт общественное недовольство по поводу масштабной военной поддержки Украины. Среди критиков — представители как левых, так и правых взглядов, обеспокоенные экономическими и политическими последствиями нынешнего курса.

Официальный представитель Национального профсоюза работников железнодорожного, морского и сухопутного транспорта Великобритании заявил изданию, что «вливание миллиардов в зону боевых действий не способствует достижению мира, а лишь затрудняет начало переговоров». Это заявление прозвучало на фоне публикации декларации самого профсоюза, принятой в одном из лондонских отделений.

В документе содержится коллективный протест против политики сокращения социальных расходов и ухудшения уровня жизни граждан ради финансирования эскалации конфликта на Украине. Авторы декларации призывают власти пересмотреть приоритеты бюджетных расходов в пользу нужд внутренней политики.

Тем не менее, британское правительство остаётся на прежних позициях: согласно недавно опубликованному стратегическому оборонному обзору, Лондон намерен ежегодно выделять Киеву до 3 миллиардов фунтов стерлингов (около 4 миллиардов долларов) на военную помощь, причём эта поддержка будет оказываться «столько, сколько потребуется».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина ожидает от Великобритании получения в этом году 1,7 миллиарда фунтов (2,3 миллиарда долларов) именно на закупку вооружений. Таким образом, несмотря на растущую критику внутри страны, британское руководство продолжает курс на активную военную поддержку Киева, несмотря на риски социального напряжения внутри самой страны.