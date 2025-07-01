Депутат Аксаков развеял слухи о заморозке вкладов граждан

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал распространившиеся в последнее время слухи о возможной заморозке банковских вкладов. По его мнению, подобная информация может быть целенаправленно распространена застройщиками с целью давления на правительство.

Как отметил депутат в интервью «Комсомольской правде», такие панические сообщения не имеют под собой реальных оснований и, скорее всего, используются как инструмент влияния для получения выгодных решений в сфере регулирования долевого строительства.

«Это похоже на провокацию. Никаких предпосылок для заморозки вкладов нет. Подобные слухи могут быть запущены с одной целью — создать напряжённость и повлиять на принятие решений», — заявил Аксаков.

Он также подчеркнул, что текущая ситуация в банковской системе остаётся стабильной, а фонд гарантирования вкладов полностью обеспечивает защиту средств граждан.