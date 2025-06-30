Аналитики «Сбера» обновили дивидендный топ: из списка исключены ЛУКОЙЛ и «Татнефть»

Аналитики SberCIB Investment Research внесли изменения в свой список наиболее привлекательных дивидендных акций на русском рынке. Обыкновенные акции ЛУКОЙЛа и «Татнефти» исключены из рейтинга, вместо них в подборку добавлены бумаги «Хэдхантера» , крупнейшего российского онлайн-сервиса по поиску работы.

Почему ЛУКОЙЛ покинул дивидендный топ

В июне 2024 года ЛУКОЙЛ выплатил своим акционерам дивиденды в размере 541 рубль на акцию , что соответствовало доходности около 7,92% . Однако уже в первый день после закрытия реестра акция потеряла 5,28% стоимости — так называемый дивидендный гэп . До сих пор бумага не смогла восстановиться до уровня, наблюдавшегося до дивидендной отсечки.

Ранее, в декабре 2024 года, акции компании демонстрировали лучшие показатели — тогда дивгэп был преодолён всего за четыре торговых дня , что стало рекордно коротким периодом для эмитента.

Прогноз на будущие выплаты

Эксперты SberCIB Investment Research объяснили исключение тем, что в условиях укрепления рубля и слабой конъюнктуры на рынке нефти , следующая дивидендная выплата — ожидаемая в декабре 2025 года — может быть значительно меньше. Это снижает инвестиционную привлекательность бумаг данных компаний в дивидендном разрезе.

Новый игрок в топе — «Хэдхантер»

Вместо исключённых компаний в обновлённый дивидендный список вошла компания «Хэдхантер» , чьи акции теперь рассматриваются как один из наиболее перспективных вариантов для получения стабильного пассивного дохода. Показатель высокой дивидендной устойчивости и прогнозируемость выплат стали ключевыми факторами при включении сервиса в топ.

Изменения в списке отражают текущую ситуацию на рынке и учитывают макроэкономические риски, особенно влияющие на сырьевые компании. Эксперты продолжают отслеживать динамику валютных курсей, цен на нефть и внутреннюю финансовую политику эмитентов, чтобы предоставлять инвесторам актуальные рекомендации