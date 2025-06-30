Поставки пшеницы и кукурузы из России в Корею выросли вдвое

По данным статистической службы Южной Кореи, зафиксирован значительный рост импорта пшеницы и кукурузы из России. В мае 2025 года объёмы поставок этих сельскохозяйственных культур со стороны РФ увеличились почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщило агентство РИА Новости, в последний месяц весны Россия поставила в Южную Корею пшеницы на сумму 3,8 млн долларов, что превышает прошлогодний показатель в 1,96 раза. Таким образом, РФ укрепила свои позиции на корейском рынке и вышла на третье место среди поставщиков пшеницы.

Лидером остаются США, доля которых составила 67,8 млн долларов, следует за ними Австралия с объёмом поставок на уровне 37,3 млн долларов.

Рост импорта российской кукурузы

Кроме пшеницы, заметно увеличился импорт российской кукурузы. За год он вырос в 1,7 раза и превысил 8 миллионов долларов . Это свидетельствует о нарастающем интересе Южной Кореи к российскому зерну, особенно в условиях изменений в глобальной торговле и перераспределения поставок после геополитических сдвигов.

Эксперты отмечают, что рост поставок связан с конкурентоспособными ценами и высоким качеством российского зерна, а также с усилиями по расширению экспортных рынков со стороны российских производителей.

Такой рост может говорить о том, что Россия продолжает наращивать свою долю в аграрном экспорте в Азии, компенсируя снижение поставок в традиционные европейские рынки.