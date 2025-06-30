С 1 июля 2025 года в Москве на 15% в среднем подорожают коммунальные услуги

Правительство Российской Федерации приняло решение о ежегодной индексации тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года. В соответствии с документом, подписанном в конце прошлого года, рост коснётся большинства коммунальных услуг. При этом средневзвешенный рост составит около 15%, однако отдельные категории услуг подорожают значительно больше.

Электроэнергия: самый высокий рост — до 23%

Наиболее существенное повышение затронет стоимость электроэнергии — тарифы вырастут на 12,6–22,8% в зависимости от типа жилья и системы учёта. Как сообщило Мосэнергосбыт , цена одного киловатт-часа теперь составит от 3,71 до 10,23 рубля :

Для квартир без электроплит при едином тарифе — +12,6%, до 7,87 руб. за 1 кВт/ч .

Для домов с электроплитами — +16,4%, до 7,16 руб. за 1 кВт/ч.

При двухтарифной системе:

Дневной период — +15,4% , до 8,6 руб.;

Ночной — +22,8% , до 3,71 руб.

При трёхпериодном учете:

Пиковая нагрузка — +14,4% , до 10,23 руб.;

Полупиковое время — +16,4% , до 7,16 руб.;

Ночь — +22,8% , до 3,71 руб.

Такой значительный рост объясняется необходимостью модернизации устаревшей энергетической инфраструктуры, которая осталась в государственной собственности после реформирования отрасли. Согласно планам, на обновление сетей ЖКХ до 2030 года потребуется не менее 4,5 трлн рублей.

Газ: рост до 20%

Розничная цена на газ также увеличится. По данным Мосгаза , более 1,8 млн московских семей используют газ для приготовления пищи и нагрева воды. Им придется платить больше:

В домах, где газ используется только для плит и водонагревателей:

«Старая» Москва — +7,9% , до 9,71 руб. за куб. м;

ТиНАО — +20,6% , до 9,71 руб. за куб. м.

В домах с газовым отоплением:

«Старая» Москва — +20,6% , до 8,54 руб. за куб. м;

ТиНАО — +16,4% , до 8,54 руб. за куб. м.

Вода и отопление: рост на 10–15%

Цены на водоснабжение и водоотведение также будут скорректированы:

Холодная вода подорожает на 10% , до 65,77 руб. за куб. м (в отдельных районах Новой Москвы — до 62,78 руб. ).

Горячая вода — +14,8% , до 312,5 руб. за куб. м.

Канализация (водоотведение) станет дороже на 12,4% , до 51,62 руб. за куб. м.

При этом расценки на содержание общедомового имущества и взносы на капитальный ремонт останутся без изменений.

Как поясняли ранее представители правительства, рост цен необходим для финансирования масштабных инвестиционных проектов по модернизации ЖКХ. После реформирования рынка электроэнергетики наиболее выгодные сектора — генерация и сбыт — перешли в частные руки, а убыточная сетевая инфраструктура осталась на балансе государства.

Таким образом, уже с 1 июля россияне ощутят заметное удорожание коммунальных услуг, особенно в сфере электроснабжения. Эксперты прогнозируют дальнейший рост тарифов в ближайшие годы в рамках программы модернизации ЖКХ до 2030 года.