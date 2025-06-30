Азербайджан отреагировал на слова диаспоры в России

Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой официально опроверг информацию, распространённую в Telegram-канале «АДР — Азербайджанская диаспора России», касающуюся ситуации в Екатеринбурге. В своём заявлении, также опубликованном в Telegram, ведомство подчеркнуло, что данный ресурс не имеет никакого отношения к реальной азербайджанской общине в России и занимается распространением провокационных материалов.

«Публикация подобных сообщений фальшивым ресурсом является провокацией против нашей страны и соотечественников в России», — говорится в официальном сообщении комитета.

Между тем, представители реальных азербайджанских общин в России выступили с собственным заявлением, в котором выразили несогласие с позицией Баку относительно недавних событий в Екатеринбурге. Они отметили, что в то время как местные организации пытаются урегулировать ситуацию и работают над минимизацией последствий инцидента, официальные лица Азербайджана, по их мнению, занимаются политическими спекуляциями.

Поводом для напряжённости стало сообщение государственного информагентства Азербайджана Azertag, в котором события в Екатеринбурге были представлены как часть системного давления на азербайджанскую диаспору в России. Такая трактовка вызвала критику среди лидеров диаспоры, которые считают её контрпродуктивной и не соответствующей реальному положению дел.

Ситуация демонстрирует разногласия между официальным Баку и местными организациями азербайджанцев за рубежом, что ставит под вопрос единство внешней коммуникации диаспоры.