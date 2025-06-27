Доля импортного крепкого алкоголя в России упала до 29,8%

Доля импортного крепкого алкоголя на российском рынке по итогам первых пяти месяцев 2025 года снизилась до 29,8%, свидетельствуют данные Росстата и аналитических агентств.

Это рекордно низкий показатель за последние годы, что связано с рядом факторов, включая рост производства отечественных крепких напитков, усиление контроля за оборотом алкогольной продукции, а также последствия санкционного давления и ограничения на поставки из-за рубежа.

Аналитики отмечают, что российские производители активно наращивают мощности и расширяют ассортимент, замещая ушедшие бренды. В частности, наблюдается рост выпуска водки, джина, рома и других видов крепкого алкоголя отечественного производства.

Кроме того, меры государственной поддержки и ужесточение требований к маркировке и реализации алкоголя способствовали снижению доли «серых» поставок, что также сказалось на статистике импорта.

По оценкам экспертов, процесс импортозамещения в алкогольной отрасли продолжится, особенно в сегменте крепких напитков среднего и премиального ценового диапазона.

Снижение зависимости от иностранного алкоголя демонстрирует укрепление позиций отечественных брендов и увеличение их доли на внутреннем рынке.