В доход России изъят комплекс по перевалке нефти в Махачкале

Советский районный суд Махачкалы вынес решение об изъятии в доход государства имущественного комплекса, принадлежавшего бывшему государственному предприятию «Дагнефтепродукт» — единственному оператору по перевалке нефти в морском торговом порту столицы Дагестана.

Как сообщает издание “Коммерсантъ”, такое решение было принято в рамках рассмотрения иска Генеральной прокуратуры РФ к госсекретарю Республики Дагестан Магомед-Султану Магомедову и его родственникам. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, признав факт незаконного обогащения чиновника и его семьи за счет использования государственных активов.

Известно, что сам Магомед-Султан Магомедов лично присутствовал на заседании и признал вину, в том числе допущенное нарушение антикоррупционного законодательства. При этом он не был отстранен от занимаемой должности на время судебного разбирательства.

В ходе процесса также были допрошены дети чиновника, которым суд обязал предоставить информацию о происхождении многомиллиардного объема принадлежащего им имущества.

По данным источника в правоохранительных органах, давление доказательств, собранных в ходе прокурорской проверки, вынудило Магомедова признать факты злоупотребления служебным положением и передачи в пользование семьи государственных объектов.

Это громкое решение стало одним из самых резонансных коррупционных дел в республике за последнее время и может повлечь за собой дальнейшие проверки в смежных структурах.