Wildberries строит новый логистический центр в Ленинградской области

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) приступила к проектированию нового логистического комплекса во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании ТАСС.

Как указывается, проект направлен на усиление логистических мощностей маркетплейса в регионе. Общая площадь будущего объекта составит около 100 тыс. кв. метров, из которых 50 тыс. кв. метров будут отведены под операционную зону с автоматизированными складскими системами.

В пресс-службе отметили, что точные сроки завершения строительства будут известны после утверждения бизнес-плана проекта.

Это строительство станет важным этапом в развитии инфраструктуры Wildberries и позволит повысить эффективность и скорость доставки товаров для жителей Северо-Западного региона России.