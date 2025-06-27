Государственная нефтетранспортная компания «Транснефть» утвердила долгосрочную программу развития, предполагающую инвестиции в размере около 2 трлн рублей, сообщил агентству ТАСС глава компании Николай Токарев.

По его словам, средства будут направлены на реализацию ключевых проектов: увеличение экспортных мощностей по отгрузке нефти через порты — Козьмино, Приморск, Новороссийск и Усть-Луга , замену изношенной линейной части трубопроводов, обновление резервуарных парков и энергетического оборудования, а также внедрение цифровых технологий.

В настоящее время в системе «Транснефти» насчитывается около 10 тыс. км трубопроводов старше 50 лет , что составляет порядка 15% от общей протяжённости . Ежегодно планируется менять около 700–800 км магистралей для обеспечения надёжности и безопасности транспортировки нефти.

Первый вице-президент компании Максим Гришанин добавил, что в 2025 году программа техперевооружения и реконструкции была сокращена — это связано с необходимостью оценить перспективы бизнеса после повышения налоговой нагрузки. Однако уже с 2026 года объём инвестиций начнёт расти и к 2030 году достигнет 350–380 млрд рублей в год . При этом структура программы будет скорректирована и оптимизирована.

Он также подчеркнул, что до 2030 года темпы роста выручки компании не будут соответствовать тем уровням, которые наблюдались в последние десять лет.

Программа развития направлена на обеспечение устойчивости инфраструктуры, модернизацию активов и адаптацию к новым экономическим условиям, включая переход на более эффективные технологии управления и эксплуатации трубопроводной системы.