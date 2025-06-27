"ВЕДОМОСТИ": С участников нацпроектов взыскали 7,2 млрд рублей после налоговых проверок

Генеральная прокуратура и Федеральная налоговая служба (ФНС) России совместно выявили случаи уклонения от уплаты налогов среди исполнителей национальных проектов, сообщают "ВЕДОМОСТИ". Общая сумма взысканий составила 7,2 млрд рублей , говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Как отмечается, неисполнение налоговых обязательств осуществлялось с помощью вывода бюджетных средств в теневой оборот, в том числе через схемы фиктивного банкротства. В рамках надзорных мероприятий, проводившихся в 2024–2025 годах, особое внимание уделялось национальным проектам «Демография», «Безопасные качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение» и «Образование». Общий объём финансирования по этим программам ежегодно превышает 2 трлн рублей .

По итогам проверок из дел о банкротстве была исключена искусственная задолженность на сумму 1,3 млрд рублей . Более 670 млн рублей денег и имущества были возвращены в конкурсную массу, а в бюджет поступило свыше 4 млрд рублей налогов .

Ранее, в апреле 2025 года, руководитель ФНС Даниил Егоров сообщил, что компании, желающие уклониться от налогов, всё чаще обращаются к услугам организованных «профессионалов», а не к техническим фирмам-однодневкам. Такие структуры специализируются на так называемом «бумажном НДС», обналичивании и других схемах, включая вывод бюджетных средств, полученных по государственным контрактам.

Егоров также напомнил о принятых изменениях в Уголовный кодекс РФ — статье 173.3, внесённой в ноябре 2024 года. Она предусматривает ответственность за организацию деятельности по представлению в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур, деклараций и расчётов.