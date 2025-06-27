«Сбер» снижает ипотечные ставки с 1 июля на 0,5–2 процентных пункта

С 1 июля «Сбер» объявил о значительном снижении процентных ставок по ипотечным кредитам — на 0,5–2 процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса. Об этом сообщается в аналитической заметке «Домклик».

Теперь минимальная ставка на покупку новостройки составит 21,4% , а на приобретение жилья на вторичном рынке и по программе «Строительство жилого дома» — 21,8% годовых .

Особое внимание банк уделяет направлению индивидуального жилищного строительства (ИЖС): для заёмщиков, выбирающих возведение быстровозводимых домов, предусмотрена дополнительная скидка в размере 1 процентного пункта .

Помимо ипотеки, уже с 30 июня произойдут изменения и в других продуктовых линейках:

Минимальная ставка по потребительским кредитам снизится на 1 п.п.

Также будет скорректирован уровень доходности по вкладам: уменьшение ставки до 0,7% годовых коснётся линейки «СберВклад: надбавки» (ранее — 1%).

Максимальная ставка по вкладам «Лучший %» и «СберВклад» на срок от четырёх до пяти месяцев достигнет 18% годовых .

Эти меры направлены на поддержание доступности ипотеки и расширение возможностей клиентов при планировании личных финансов.