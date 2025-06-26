В детском лагере Саратовской области зафиксирована вспышка кишечной инфекции

В одном из детских оздоровительных лагерей Саратовской области зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Как сообщило региональное управление Роспотребнадзора, у нескольких детей появились симптомы, не исключающие острой кишечной инфекции.

В целях предотвращения распространения инфекции заболевшие дети были немедленно изолированы от здоровых и переданы под наблюдение медиков. В лагере начато проведение противоэпидемических мероприятий: дезинфекция помещений, проверка условий питания и санитарного состояния объектов общего пользования.

Для выявления источника инфекции специалисты взяли пробы питьевой воды, готовых блюд и продуктов питания из столовой, а также провели забор биологических проб у сотрудников лагеря.

По результатам эпидемиологического расследования будут приняты дальнейшие меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в учреждении.