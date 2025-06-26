В России рассматривают полный запрет на экспорт бензина

Участники российского топливного рынка обсуждают возможность введения полного запрета на экспорт бензина до конца октября. Об этом со ссылкой на два источника, знакомых с итогами заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщило «РИА Новости».

По данным агентства, на заседании комитета рассматривались меры по стабилизации внутреннего рынка топлива. В ходе дискуссии была выдвинута инициатива о запрете экспорта бензина как для нефтяных компаний, так и для непроизводственных участников рынка.

Напомним, ранее в стране уже действовал временный запрет на вывоз бензина за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — с 1 марта по 31 августа 2024 года. Как отмечалось в правительственном заявлении, такие меры были направлены на обеспечение стабильности на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, летним сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих предприятий.

Если новый запрет будет принят, он может оказать существенное влияние на внешнюю торговлю топливом и усилить акцент на приоритете внутреннего потребления.