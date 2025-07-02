Бывший владелец Домодедово пытается оспорить национализацию через апелляционный суд

Бывший владелец московского аэропорта Домодедово бизнесмен Игорь Каменщик подал ходатайство в Десятый арбитражный апелляционный суд с просьбой приостановить исполнение решения Арбитражного суда Московской области о передаче аэропорта в государственную собственность.

Также Каменщик направил просьбу об ускорении рассмотрения апелляции по делу. По данным одного из участников процесса, ранее слушания проходили в закрытом режиме. Ходатайство пока не рассмотрено.

Напомним, 17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании в пользу государства 100% долей в ООО «ДМЕ Холдинг», которому с 2024 года принадлежали активы аэропорта Домодедово. Уже 19 июня в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о том, что единственным участником компании стал Российская Федерация.

Таким образом, начавшийся процесс национализации ключевого транспортного узла страны находится под пристальным вниманием суда и сторон конфликта.