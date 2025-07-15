Трамп призвал Зеленского наносить удары по Москве и Петербургу

Трамп заявил о возможном изменении подхода к поддержке Украины, предложив предоставить Киеву дальнобойные ракеты для ударов по ключевым российским городам — Москве и Санкт-Петербургу. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, Трамп, ранее выступавший за дипломатическое урегулирование конфликта, изменил свою позицию. Он заявил, что «чувствовал сделку четыре раза», но теперь убедился, что мир с Россией возможен только через повышение «стоимости продолжения войны» для Кремля.

В числе мер давления Трамп предложил ввести против России «жесткие тарифы», если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней. Также он намерен активизировать военную поддержку Украины: обещано направить зенитные ракетные комплексы Patriot, средства ПВО и артиллерийские системы через страны НАТО. Общий объем помощи может составить до $10 млрд.

Кроме того, Украина может получить право использовать 18 ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км. Это позволит ей наносить удары по военным объектам в глубоком тылу России — базам, аэродромам и складам снабжения. По информации The Washington Post , в том числе — и по объектам вблизи Москвы и Санкт-Петербурга.

При этом Трамп отметил, что такие действия должны быть согласованы с союзниками по НАТО и проводиться исключительно в военных целях.

Реакция Белого дома на эти заявления пока не поступало. Эксперты отмечают, что подобные инициативы могут существенно обострить ситуацию на международной арене и повысить риски эскалации конфликта.

Источник: The Washington Post