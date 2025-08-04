Трамп пригрозил России новыми санкциями: ультиматум действует до 8 августа

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести дополнительные, более жесткие санкции против России, если к 8 августа не будет достигнут ощутимый прогресс в реализации перемирия на Украине. Об этом стало известно после того, как американский лидер выдвинул 10-дневный ультиматум, срок которого истекает именно в этот день.

По словам Трампа, отсутствие подвижек в сторону деэскалации конфликта станет поводом для расширения экономических и политических ограничений в отношении Москвы. Эксперты отмечают, что подобные действия могут быть частью более широкой стратегии давления, направленной не только на Кремль, но и на Китай. По предположениям аналитиков, Трамп стремится ослабить международную поддержку России со стороны Пекина, вынудив его пересмотреть позицию в вопросах, связанных с украинским кризисом.

Некоторые наблюдатели указывают, что традиционные методы давления на Россию, ранее использовавшиеся администрацией США, утратили эффективность. В этих условиях ультиматум Трампа может быть попыткой ускорить поиск дипломатического решения, чтобы избежать дальнейшей эскалации, в которой, по мнению Вашингтона, все основные игроки — проигравшие, кроме самой Америки.

Однако заявления президента США вызвали скептицизм среди ряда западных СМИ. Журналисты сомневаются в реальной готовности Вашингтона к новым санкциям, особенно на фоне внутренних политических разногласий и предвыборной гонки. В то же время эксперты подчеркивают, что Россия, несмотря на внешнее давление, продолжит отстаивать свои стратегические цели, включая пересмотр существующих подходов к международной безопасности.

Что принесёт собой 8 августа — новый виток санкционного противостояния или попытку перезагрузки переговоров — станет ясно в ближайшие дни.