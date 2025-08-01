Трамп ввел пошлины до 41% против ЕС и более 60 стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении масштабных пошлин в отношении Европейского союза и более чем 60 стран мира. Документ был опубликован Белым домом и вступает в силу с 7 августа 2025 года.

Согласно указу, уровень пошлин будет варьироваться от 15% до 41% в зависимости от страны. Наиболее высокие ставки установлены для ряда государств, включая Ирак (35%), Сербию (35%), Швейцарию (39%), Лаос (40%), Мьянму (40%) и Сирию (41%).

В список также включены отдельные территории: на Фолклендские острова будет установлена пошлина в размере 10%, а на Тайвань — 20%. В отношении всех стран, не указанных в перечне, будет применяться «базовая пошлина» в размере 10%.

Отдельным указом Трамп повысил пошлины на товары из Канады с 25% до 35%. Как пояснил Белый дом, мера вводится в ответ на недостаточные действия канадской стороны по борьбе с контрабандой синтетического опиоида фентанила, поставляемого в США.

Новые пошлины затронут широкий спектр импортируемых товаров и могут оказать значительное влияние на международную торговлю. Эксперты отмечают, что такие шаги могут спровоцировать ответные меры со стороны пострадавших стран и обострить торговые противоречия на глобальном уровне.

Ранее администрация Трампа неоднократно прибегала к протекционистским мерам, ссылаясь на необходимость защиты национальных интересов и пересмотра несправедливых торговых практик.