В России могут ввести штраф до 15 тысяч рублей за шторки на окнах автомобилей

В России рассматривается возможность введения нового штрафа для автомобилистов, использующих рулонные шторки на стёклах машины. Такие аксессуары, известные среди водителей как «иранская тонировка», могут вскоре попасть под запрет, а нарушителей ждёт штраф до 15 тысяч рублей.

Соответствующую инициативу обсуждают в профильных ведомствах. Как сообщает Telegram-канал Shot, законопроект направлен на ужесточение требований к обзорности транспортных средств и борьбу с нестандартной тонировкой, которая, по мнению регуляторов, снижает безопасность на дороге.

«Иранская тонировка» — это лёгкие рулонные шторки, которые крепятся на внутренние стёкла автомобиля с помощью присосок. Их главное преимущество — возможность быстро установить или убрать, избегая проверок ГИБДД. Из-за этого такие шторки стали популярны среди водителей, особенно в жаркое время года, когда требуется защита от солнца.

Однако в МВД и Росавтодоре считают, что даже частичное перекрытие обзора может создавать аварийные ситуации. По их мнению, подобные устройства нарушают требования ГОСТа к светопропусканию стёкол, а их временный характер не снимает рисков для дорожной безопасности.

Если законопроект будет принят, инспекторы ГИБДД получат право штрафовать водителей по статье, аналогичной той, что действует за незаконную тонировку. Сейчас за неё предусмотрен штраф в размере 1 500 рублей, но за «иранскую тонировку» предлагается установить значительно более высокое наказание — до 15 000 рублей.

Автомобильные сообщества уже выразили обеспокоенность. Многие водители отмечают, что шторки не мешают управлению автомобилем и используются исключительно для комфорта — особенно при перевозке детей или в условиях сильной жары.

Эксперты предполагают, что окончательное решение по инициативе может быть принято в ближайшие месяцы. До вступления поправок в силу использование шторок формально остаётся на грани правового поля — они не запрещены напрямую, но могут быть признаны нарушением при проверке.