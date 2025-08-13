Авиакомпания «Россия» потеряла право на рейсы между Петербургом и Душанбе

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») лишилась временного допуска на выполнение авиарейсов по маршруту Санкт-Петербург — Душанбе. Соответствующий приказ выпустила Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Росавиация) 11 августа 2024 года, следует из официальных документов.

Поводом для отмены разрешения стало отсутствие фактических полётов по данному направлению в установленный срок. Согласно нормам Росавиации, перевозчики, получившие временный допуск на международные маршруты, обязаны начать регулярные рейсы в течение определённого периода. Если этого не происходит, разрешение аннулируется.

В пресс-службе авиакомпании «Россия» подтвердили изданию «Коммерсантъ Санкт-Петербург», что полёты по маршруту действительно не были запущены, а допуск утрачен. При этом в компании не уточнили причины, по которым рейсы так и не начались — возможными факторами могли стать экономическая целесообразность, логистические сложности или высокая конкуренция на направлении.

Тем не менее, пассажиры, планирующие поездки между Северной столицей и столицей Таджикистана, могут не переживать: прямые рейсы продолжаются. Как сообщили в аэропорту «Пулково», направление обслуживают две авиакомпании — «Уральские авиалинии» и таджикская Somon Air, которые выполняют перелёты ежедневно.

Маршрут Санкт-Петербург — Душанбе пользуется стабильным спросом, особенно среди трудовых мигрантов, членов семей и деловых пассажиров. Его сохранение за другими перевозчиками позволяет поддерживать транспортное сообщение между регионами без перебоев.

Росавиация не предусматривает возможность автоматического восстановления допуска — чтобы вернуться на маршрут, «России» придётся подавать новое заявление и проходить процедуру согласования.

Эксперты отмечают, что ситуация отражает тенденцию перераспределения международных маршрутов между российскими авиакомпаниями в условиях изменяющейся авиационной географии. При этом акцент делается на эффективность использования выделённых слотов и реальную востребованность рейсов.