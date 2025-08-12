Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября

Объединённые стратегические учения Вооружённых сил России и Республики Беларусь «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Мероприятие пройдёт на полигонах обеих стран и станет ключевым элементом плана боевой подготовки союзных вооружённых сил в текущем году. В ходе учений будут отрабатываться задачи по отражению агрессии извне, защите государственных границ, а также действия в условиях гибридных угроз и симуляции террористических атак.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, в манёврах примут участие соединения сухопутных войск, авиации, Воздушно-космических сил, специальных подразделений и тылового обеспечения. Учения пройдут в соответствии с международными обязательствами, включая положения Венской документации ОБСЕ, и будут транспарентными с точки зрения уведомления иностранных партнёров.

«Запад-2025» станут очередным этапом углубления военно-технического сотрудничества между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Наблюдатели от международных организаций, а также журналисты получат возможность посетить основные площадки учений для освещения их хода.